Мишустин освободил от должности замглавы ФАС

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаила Евраева.

Указ опубликован на интернет-портале правовой информации. В документе отмечается, что Евраев покинул пост по своему желанию, передает RT.

Ранее сегодня Мишустин освободил от должности замглавы Минфина Андрея Круглова. Эта отставка связана с реформированием госаппарата.

