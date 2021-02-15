Мишустин освободил от должности замглавы ФАС
15 февраля 202111:43
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаила Евраева.
Указ опубликован на интернет-портале правовой информации. В документе отмечается, что Евраев покинул пост по своему желанию, передает RT.
Ранее сегодня Мишустин освободил от должности замглавы Минфина Андрея Круглова. Эта отставка связана с реформированием госаппарата.
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15 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru