Мишустин освободил от должности главу Россвязи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил с поста главы Федерального агентства связи Олега Духовницкого в связи с упразднением этого ведомства. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении деятельности Россвязи и Роспечати, которые подведомственны Минцифры, в конце ноября 2020 года. Функции ведомств перейдут в Минцифры.

Путин упразднил своим указом Роспечать и Россвязь

Премьер-министр поручил завершить процесс упразднения ведомства до 30 июня 2021 года.



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Фото: government.ru
ТЕГИ:УказыМихаил Мишустин
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