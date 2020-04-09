Мишустин одобрил схему сдерживания цен на продовольствие

Парламентарий отметил, что в последнее время они все чаще получают сигналы от обеспокоенных граждан.



«С одной стороны, на федеральном, на региональном уровнях мы говорим о том, что дефицита нет. В то же время видим, как цены растут», - сказал депутат, добавив, что приходят сообщения повышении цен не только на имбирь и лимоны, но и на другие продукты.



Розничные продавцы обосновывают повышение цен действиями поставщиков, однако сами производители цены не поднимали.



В свою очередь депутат от «Единой России» Александр Хинштейн отметил, что Мишустин согласился практически со всеми мерами по ограничению роста цен, которые были предложены фракцией, передает Ura.ru

