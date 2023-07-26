Мишустин обыграл Грефа в аэрохоккей на горнолыжном курорте «Манжерок»

Во встрече также приняли участие глава Республики Алтай Олег Хорохордин, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, глава Сбербанка Герман Греф. В ходе визита председатель правительства осмотрел горнолыжную инфраструктуру, отель, озеро Манжерок и детский досуговый центр «Лес чудес». Так, в детском центре Мишустин и Греф сыграли в аэрохоккей, глава правительства обыграл председателя правления Сбербанка.

Как отметили в кабмине, на курорте «Манжерок» функционируют современный пятизвездочный отель, трехзвездочный гостиничный комплекс, 13 глэмпингов, 7 ресторанов и баров, спа-центр, семейный досуговый центр. Кроме того, здесь действуют 3 канатные дороги гондольного и кресельного типов, 22 км горнолыжных трасс с системой искусственного оснежения, 7,5 км трасс байк-парка, а также 5 км экотроп.

Инвестпрограмма предусматривает активное развитие проекта курорта «Манжерок». В следующем зимнем сезоне здесь появятся 12 вилл разных категорий, панорамный ресторан на горе Малая Синюха, канатная дорога кресельного типа и еще 11 км горнолыжных трасс. Курорт станет одним из крупнейших в стране, протяженность горнолыжных трасс составит 67 км. В кабмине отметили, что «Манжерок» имеет ключевое значение для региональной экономики.

«Сейчас это крупнейший работодатель и налогоплательщик Республики Алтай, а также обладатель статусов "Региональный инвестор" и "Социальный инвестор"», — указали в правительстве.

