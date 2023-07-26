Мишустин озаботился производством аттракционов в России
Председатель правительства России Михаил Мишустин поставил задачу наладить отечественное производство аттракционов. Эту тему он поднял при посещении выставки проектов развития туристической отрасли, передает ТАСС.
Как рассказали премьер-министру, в России на сегодня вообще нет своего производства аттракционов. На что он заметил, что поручит своим заместителям - главе Минпромторга Денису Мантурову и Дмитрию Чернышенко – определить инвесторов для открытия такого производства в стране.
Эту же тему Мишустин затронул уже на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в РФ, которое прошло в Горно-Алтайске. Он подчеркнул, что спрос на парки отдыха с аттракционами, пусть и несложными, большой.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», один из наиболее известных аттракционов последнего времени - самое большое колесо обозрения в Европе «Солнце Москвы» — всё лето сопровождает музыкальный марафон из десятков бесплатных концертов разных музыкантов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru