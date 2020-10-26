Мишустин назвал санкции привычными для России

Комментируя мнение главы КПРФ Геннадия Зюганова о санкциях, премьер-министр отметил, что санкции являются значительным элементом внешней политики страны. Мишустин отметил, что Россия "всегда жила" в условиях экономических санкций.

Он добавил, что санкции применялись и в отношении Российской империи, и в отношении СССР. По мнению премьера, около 150-200 лет своей истории Россия "не существовала" без каких-либо санкций.

По словам премьер-министра, санкции должны стимулировать развитие экономики страны, разрабатывать новые технологии, развивать науку и образование внутри государства. Мишустин напомнил ,что в президентском указе по достижению национальных целей шла речь именно об этом.

