Мишустин назвал санкции привычными для России
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с руководством Госдумы и партийных фракций заявил о том, что санкции являются привычным экономическим ограничителем для России, который позволяет усиливать экономику страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Комментируя мнение главы КПРФ Геннадия Зюганова о санкциях, премьер-министр отметил, что санкции являются значительным элементом внешней политики страны. Мишустин отметил, что Россия "всегда жила" в условиях экономических санкций.
Он добавил, что санкции применялись и в отношении Российской империи, и в отношении СССР. По мнению премьера, около 150-200 лет своей истории Россия "не существовала" без каких-либо санкций.
По словам премьер-министра, санкции должны стимулировать развитие экономики страны, разрабатывать новые технологии, развивать науку и образование внутри государства. Мишустин напомнил ,что в президентском указе по достижению национальных целей шла речь именно об этом.
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