Мишустин назвал людей, которыми восхищается

Премьер отметил, что Путин вызывает у него восхищение, потому что тот много лет несет ответственность за людей и за развитие страны. А на Сергея Королева Мишустин хотел бы походить. Глава правительства также рассказал, что дружит с внуком Королева Андреем, передает ТАСС.

В качестве личности, заслуживающей восхищения, Мишустин назвал и американского инженера, сооснователя компании Apple Стива Джобса.

Президент Владимир Путин выступит на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября в режиме видеоконференции.

