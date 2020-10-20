Мишустин назвал людей, которыми восхищается
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, кто из исторических личностей и представителей современности вызывает у него восхищение.
По словам главы правительства, это президент РФ Владимир Путин и конструктор Сергей Королев. Так Мишустин ответил на соответствующий вопрос во время заседания дискуссионного клуба «Валдай».
Премьер отметил, что Путин вызывает у него восхищение, потому что тот много лет несет ответственность за людей и за развитие страны. А на Сергея Королева Мишустин хотел бы походить. Глава правительства также рассказал, что дружит с внуком Королева Андреем, передает ТАСС.
В качестве личности, заслуживающей восхищения, Мишустин назвал и американского инженера, сооснователя компании Apple Стива Джобса.
Президент Владимир Путин выступит на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября в режиме видеоконференции.
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