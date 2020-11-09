Мишустин назначил врио руководителя Минприроды

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил статс-секретаря - заместителя главы Минприроды Светлану Радченко временно исполняющей обязанности министра природных ресурсов и экологии. Сообщение об этом опубликовано на сайте российского правительства.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин освободил от должности прежнего главу Минприроды Дмитрия Кобылкина.

Михаил Мишустин внёс в Госдуму кандидатуру руководителя Минвостокразвития Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и экологии.

Во вторник Госдума рассмотрит кандидатуры на должности глав Минприроды, Минэнерго, Минтранса, Минстроя, Минвостокразвития.

