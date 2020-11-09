Мишустин назначил врио руководителя Минприроды
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил статс-секретаря - заместителя главы Минприроды Светлану Радченко временно исполняющей обязанности министра природных ресурсов и экологии. Сообщение об этом опубликовано на сайте российского правительства.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин освободил от должности прежнего главу Минприроды Дмитрия Кобылкина.
Михаил Мишустин внёс в Госдуму кандидатуру руководителя Минвостокразвития Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и экологии.
Во вторник Госдума рассмотрит кандидатуры на должности глав Минприроды, Минэнерго, Минтранса, Минстроя, Минвостокразвития.
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