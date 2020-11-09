Госдума рассмотрит 10 ноября кандидатуры пяти министров и вице-премьера

Застреливший троих сослуживцев под Воронежем солдат задержан В РФ запустили сервис для жалоб на нехватку лекарств от COVID-19 «Ювентус» не будет делать Криштиану Роналду предложение о продлении контракта Ученые доказали пользу от прослушивания музыки разных жанров