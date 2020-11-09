Госдума рассмотрит 10 ноября кандидатуры пяти министров и вице-премьера
Госдума рассмотрит на заседании во вторник, 10 ноября, кандидатуры пяти федеральных министров и вице-премьера, передают ВестиРу слова первого замглавы фракции "Единой России" Андрея Исаева.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее внёс ряд кандидатур в Госдуму на должности глав министерств, которые сегодня были уволены.
На должность министра энергетики вместо Александра Новака, которого глава кабмина предложил назначить вице-премьером, Мишустин предложил назначить главу «Русгидро» Николая Шульгинова.
Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики премьер порекомендовал назначить гендиректора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова. Министром природных ресурсов, по мнению Мишустина, может стать глава Минвостокразвития Александр Козлов.
Минтранс предложено возглавить гендиректору ПАО «Аэрофлот» Виталию Савельеву. Кандидатом на посты главы Минстроя стал замминистра этого же ведомства Ирек Файзуллин.
Как добавляет Ura.ru, экс-министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин выдвинут на должность исполняющего обязанности заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия».
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