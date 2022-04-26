Мишустин назначил нового главу федерального фонда ОМС

В Москве за сутки выявлено 378 новых случаев COVID-19 «Аэроэкспресс» в Шереметьево с 30 апреля по 3 мая будет отправляться с Белорусского вокзала Дополнительный поезд «Москва–Симферополь» оставлен до конца мая Для отделки новых небоскрёбов будет использован натуральный камень К майским праздникам в Москве должны распуститься 14 млн тюльпанов Облачно с прояснениями сегодня в Москве, местами возможны дожди