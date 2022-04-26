Мишустин назначил нового главу федерального фонда ОМС
Экс-замглавы Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Илья Баланин назначен председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
«Председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования стал Илья Баланин. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении кабмина.
Ранее федеральный ФОМС возглавляла Елена Чернякова. Теперь она займет пост заместителя руководителя Росстата.
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