Мишустин назначил нового главу федерального фонда ОМС

Экс-замглавы Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Илья Баланин назначен председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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«Председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования стал Илья Баланин. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении кабмина.

Ранее федеральный ФОМС возглавляла Елена Чернякова. Теперь она займет пост заместителя руководителя Росстата.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НазначениеОМСМихаил Мишустин
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