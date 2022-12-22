Мировые СМИ отреагировали на встречу Байдена и Зеленского

Так, сотрудник телеканала Fox News Такер Карлсон удивился тому, что Зеленского никто не выгнал, когда тот начал требовать деньги у американских властей. Ведущий возмутился, что президент США намерен и дальше предоставлять Зеленскому помощь «столько, сколько этого потребуется». «Столько, сколько потребуется, чтобы сделать что?» — задал вопрос Карлсон.

Телеведущий отметил, что Зеленский требует смены политического режима в центре Евразии. Каждый отправляемый Украине доллар идет на эту цель, подчеркнул Карлсон.

В свою очередь колумнистка CNN Фрида Гитис отметила, что Зеленский рассчитывал убедить американское правительство поддерживать Украину и дать Москве понять, что Киев не сдастся.

Гитис заявила, что президент Украины пытался убедить США остаться на стороне Киева, аргументируя свою позицию тем, что американские солдаты сражались против нацистов в 1944 году и что жители Украины отпразднуют Рождество при свечах из-за отсутствия тепла, света и воды после атак российских военнослужащих.

Гитис добавила, что в случае победы России мир изменится, автократия восторжествует над демократией.

Обозреватели американской газеты The Washington Post отметили, что из-за того, что украинская сторона не капитулировала в течение нескольких дней, российско-украинский конфликт дорого обошелся как Украине, так и России.

Отреагировала на встречу Зеленского и Байдена и австрийская газета Der Standard. Ее колумнист Фабиан Соммавилла отметил смелость Зеленского, посетившего Белый дом, чтобы договориться о дополнительной помощи для Украины.

Обозреватель издания предположил, что поездка президента Украины в Бахмут заставила понервничать отвечающих за его безопасность.

Ранее Зеленский заявил, что украинские войска идеально справятся с управлением американскими танками и самолетами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

