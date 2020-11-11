Миротворческую миссию РФ в Карабахе возглавит генерал-лейтенант Мурадов

Отмечается, что Мурадов встретился с министром обороны Армении Давидом Тонояном. Последний, в частности, выразил готовность содействовать миссии.

Ранее главы России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, документ вступил в силу с 10 ноября.

Для контроля ситуации в зону конфликта на пять лет будут введены российские миротворческие силы: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. В выполнении миротворческих задач будут использоваться авиация и беспилотники.

