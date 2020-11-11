Армянская оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну

Митингующие в Ереване выдвинули ультиматум премьеру-министру Армении Николу Пашиняну, сообщает Sputnik Армения.

По данным агентства, представитель верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» заявил, что оппозиция даёт Пашиняну время для отставки и в связи с этим требует внеочередного заседания парламента.

В противном случае оппозиционеры обещают, что организаторы акций протеста проведут в 00:30 по местному времени пресс-конференцию, где собираются «решить вопрос ухода Пашиняна» до вечера четверга.

По словам Сагателяна, оппозиция уверена, что граждане Армении выйдут на митинги по всей стране. Кроме того, представитель «Дашнакцутюн» заявил, что массовые задержания будут «большой ошибкой» и предостерёг власти от этих действий.

Ранее митингующие около парламента Армении и на площади Свободы скандировали «Никол — предатель».

В Ереване в среду проходят акции протеста против мирного соглашения Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе. Активисты называют документ «предательством», требуют аннулирования договора и отставки подписавшего его премьер-министра Никола Пашиняна.

