Мирошник назвал главное достижения Трампа за 100 дней у власти
С приходом к власти в США Дональда Трампа в 2025 году отношение к украинскому конфликту резко поменялось, однако самым главным его достижением стало стремление к «диалогу», рассказал посол по особым поручениям МИД России по украинским преступлениям Родион Мирошник. Его слова приводит «Газета.Ru».
По словам Мирошника, желание вести прямой диалог и найти пути решения конфликта стало главным достижением американского лидера.
Также он отметил, что стала четко видна позиция европейский стран, которые критикуют мирные инициативы Трампа. Более явно проявился и радикальный настрой Киева.
Ранее Трамп заявил, что считает достижения своей администрации за первые 100 дней у власти историческими, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru