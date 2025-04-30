Мирошник назвал главное достижения Трампа за 100 дней у власти

Также он отметил, что стала четко видна позиция европейский стран, которые критикуют мирные инициативы Трампа. Более явно проявился и радикальный настрой Киева.

Ранее Трамп заявил, что считает достижения своей администрации за первые 100 дней у власти историческими, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

