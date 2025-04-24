Трамп отметит 100 дней своего президентства митингом в Мичигане

По её словам, на мероприятии в округе Макомб американский лидер отметит первые сто дней своего второго президентства.

«Президент Трамп рад вернуться в великий штат Мичиган... чтобы отпраздновать первые сто дней», - написала Левитт в соцсетях.

Ранее сразу 14 штатов США, в том числе Мичиган, подали федеральный иск против Трампа, обвинив его в нарушении статьи «О назначениях» Конституции США, сообщает РЕН ТВ.

