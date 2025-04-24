Трамп отметит 100 дней своего президентства митингом в Мичигане

Президент США Дональд Трамп 29 апреля проведет митинг в штате Мичиган. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

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По её словам, на мероприятии в округе Макомб американский лидер отметит первые сто дней своего второго президентства.

«Президент Трамп рад вернуться в великий штат Мичиган... чтобы отпраздновать первые сто дней», - написала Левитт в соцсетях.

Ранее сразу 14 штатов США, в том числе Мичиган, подали федеральный иск против Трампа, обвинив его в нарушении статьи «О назначениях» Конституции США, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: AP / ТАСС
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