Трамп отметит 100 дней своего президентства митингом в Мичигане
24 апреля 202517:30
Президент США Дональд Трамп 29 апреля проведет митинг в штате Мичиган. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По её словам, на мероприятии в округе Макомб американский лидер отметит первые сто дней своего второго президентства.
«Президент Трамп рад вернуться в великий штат Мичиган... чтобы отпраздновать первые сто дней», - написала Левитт в соцсетях.
Ранее сразу 14 штатов США, в том числе Мичиган, подали федеральный иск против Трампа, обвинив его в нарушении статьи «О назначениях» Конституции США, сообщает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru