Миронов заявил о подготовке новой структуры кабмина

«У меня есть информация, что идет работа над новой структурой правительства», — сообщил политик.

Лидер справедливороссов подчеркнул, что речь идет именно о структуре. Как указал Миронов, он рассчитывает на изменение подхода к кадрам, в том числе в Банке России и Минфине. При этом, по мнению политика, премьер-министр РФ Михаил Мишустин находится «на своем месте».

Миронов подчеркнул, что «не знает, что конкретно» изменится в структуре кабмина.

