Миронов заявил о подготовке новой структуры кабмина
Работа над новой структурой правительства ведется в России. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов, передает РИА Новости.
«У меня есть информация, что идет работа над новой структурой правительства», — сообщил политик.
Лидер справедливороссов подчеркнул, что речь идет именно о структуре. Как указал Миронов, он рассчитывает на изменение подхода к кадрам, в том числе в Банке России и Минфине. При этом, по мнению политика, премьер-министр РФ Михаил Мишустин находится «на своем месте».
Миронов подчеркнул, что «не знает, что конкретно» изменится в структуре кабмина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru