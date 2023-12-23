Миронов заявил о подготовке новой структуры кабмина

Работа над новой структурой правительства ведется в России. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов, передает РИА Новости.

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«У меня есть информация, что идет работа над новой структурой правительства», — сообщил политик.

Лидер справедливороссов подчеркнул, что речь идет именно о структуре. Как указал Миронов, он рассчитывает на изменение подхода к кадрам, в том числе в Банке России и Минфине. При этом, по мнению политика, премьер-министр РФ Михаил Мишустин находится «на своем месте».

Миронов подчеркнул, что «не знает, что конкретно» изменится в структуре кабмина.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Правительство РоссииСправедливая РоссияСергей Миронов

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