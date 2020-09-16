Миронов заявил, что Навальный ему не конкурент
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в эфире НСН прокомментировал международный скандал в связи с ситуацией с российским оппозиционером.
Постоянное представительство России при ЕС задало Европарламенту девять вопросов по обвинениям РФ со стороны стран Запада в возможном отравлении оппозиционера Алексея Навального. В российском документе перечислены основные изъяны европейской версии об отравлении.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в эфире НСН заявил, что вопросы западной стороне отражают предвзятость их позиции.
«Вопросы, поставленные постпредством России, вполне обоснованные. Они, конечно, не могли не возникнуть в связи с той позицией, которую занимает Германия и некоторые другие страны по поводу этого инцидента с Навальным. Вопросы, по сути, высвечивают нелогичность, непоследовательность и предвзятость позиции западных стран. Давайте подождем и посмотрим, что на них ответят, и ответят ли вообще. В любом случае, с моей точки зрения, это будет говорить об искренности европейских партнеров и об их реальной заинтересованности в том, чтобы была установлена правда», - отметил политик.
Миронов заявил, что не считает Навального своим конкурентом.
«Алексея Навального я политическим оппонентом не считаю по простой причине, согласно которой в политике надо оппонировать не личностям, а идеям и программам. Навальный известен, прежде всего, своими антикоррупционными расследованиями, они, на мой взгляд, очень интересны. Отдельный вопрос, кто ему дает фактуру. Но это вопрос риторический, наверное. Но думаю, вряд ли у Алексея Навального представление о том, что же делать и какими шагами достичь того самого лозунга о прекрасной России будущего.
Мне кажется, здесь тоже есть очень много вопросов. О том, как строить это будущее, абсолютно неясно из позиции, по крайней мере, публичной, Алексея Навального. И даже если мы говорим о коррупции, одно дело, конкретные разоблачения, а как бороться, что нужно делать? В нашей партии есть давнишнее предложение ратифицировать 20 статью конвенции ООН, я что-то подобного от Навального пока не слышал», - уточнил он.
Миронов добавил, что изначально поддерживал всестороннее и объективное расследование инцидента, который, по его словам, нанес большой репутационный ущерб России. «Кто бы ни стоял за этим происшествием, оценить его иначе как антироссийскую провокацию невозможно», - заявил Миронов.
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