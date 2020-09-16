Миронов заявил, что Навальный ему не конкурент

Постоянное представительство России при ЕС задало Европарламенту девять вопросов по обвинениям РФ со стороны стран Запада в возможном отравлении оппозиционера Алексея Навального. В российском документе перечислены основные изъяны европейской версии об отравлении.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в эфире НСН заявил, что вопросы западной стороне отражают предвзятость их позиции.

«Вопросы, поставленные постпредством России, вполне обоснованные. Они, конечно, не могли не возникнуть в связи с той позицией, которую занимает Германия и некоторые другие страны по поводу этого инцидента с Навальным. Вопросы, по сути, высвечивают нелогичность, непоследовательность и предвзятость позиции западных стран. Давайте подождем и посмотрим, что на них ответят, и ответят ли вообще. В любом случае, с моей точки зрения, это будет говорить об искренности европейских партнеров и об их реальной заинтересованности в том, чтобы была установлена правда», - отметил политик.

Миронов заявил, что не считает Навального своим конкурентом.