Миронов заявил, что эсеры проголосуют против переназначения Набиуллиной
18 марта 202214:33
Глава «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов заявил, что его соратники выступят против кандидатуры Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка РФ, сообщает пресс-служба политорганизации.
«Думская фракция «Справедливая Россия – За правду» не поддержит кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ», - говорится в заявлении.
Ранее российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ, сообщает RT.
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18 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru