Миронов заявил, что эсеры проголосуют против переназначения Набиуллиной

Глава «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов заявил, что его соратники выступят против кандидатуры Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка РФ, сообщает пресс-служба политорганизации.

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«Думская фракция «Справедливая Россия – За правду» не поддержит кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ», - говорится в заявлении.

Ранее российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦентробанкСправедливая РоссияЭльвира НабиуллинаСергей Миронов
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