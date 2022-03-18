Песков заявил, что Путин высоко оценивает работу Набиуллиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин высоко оценивает работу Эльвиры Набиуллиной на посту главы Центробанка, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в этой связи её выдвижение на пост в третий раз выглядит вполне логичным.

«Президент неоднократно давал высокую оценку работы Набиуллиной и ЦБ в целом, и мы видим, как логическое продолжение этого - внесение её кандидатуры на ещё один срок», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковЦентробанкЭльвира НабиуллинаВладимир Путин
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