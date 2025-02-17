Миронов: США хотят сохранить антироссийский плацдарм на Украине
17 февраля 202518:29
США хотят сохранить антироссийский плацдарм на Украине. Об этом в своём Telegram-канале заявил лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.
По его словам, сделать это Вашингтон намерен «за счёт европейцев и украинских недр».
Политик указал, что Россию такой вариант не устраивает.
«Режим в Киеве должен быть ликвидирован, а вошедшие в состав нашей страны территории никакому возврату и торгу не подлежат!» - заключил он.
Ранее Миронов заявил, что за провокацией на Чернобыльской АЭС могут стоять британцы, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru