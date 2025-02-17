Миронов: США хотят сохранить антироссийский плацдарм на Украине

По его словам, сделать это Вашингтон намерен «за счёт европейцев и украинских недр».

Политик указал, что Россию такой вариант не устраивает.

«Режим в Киеве должен быть ликвидирован, а вошедшие в состав нашей страны территории никакому возврату и торгу не подлежат!» - заключил он.

Ранее Миронов заявил, что за провокацией на Чернобыльской АЭС могут стоять британцы, сообщает RT.

