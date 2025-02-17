Миронов: США хотят сохранить антироссийский плацдарм на Украине

США хотят сохранить антироссийский плацдарм на Украине. Об этом в своём Telegram-канале заявил лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.

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По его словам, сделать это Вашингтон намерен «за счёт европейцев и украинских недр».

Политик указал, что Россию такой вариант не устраивает.

«Режим в Киеве должен быть ликвидирован, а вошедшие в состав нашей страны территории никакому возврату и торгу не подлежат!» - заключил он.

Ранее Миронов заявил, что за провокацией на Чернобыльской АЭС могут стоять британцы, сообщает RT.

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ФОТО: t.me/mironovonline
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАСправедливая РоссияСергей Миронов

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