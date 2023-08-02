Миронов: Россия должна стать гарантом мира для Африки
Россия должна стать для стран Африки главным гарантом мира на континенте. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия - за Правду» в Госдуме Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
По его словам, России следует нарастить экономические связи с Африкой, потеснив тем самым США и Китай, у которых в настоящий момент товарооборот с государствами африканского континента в 15 раз больше чем, у РФ.
Миронов подчеркнул, преимущество России – отсутствие колониального прошлого и богатый опыт равноправных отношений с африканскими государствами.
Ранее президент РФ Владимир Путин и лидеры африканских государств приняли декларацию саммита «Россия-Африка», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru