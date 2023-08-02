Миронов: Россия должна стать гарантом мира для Африки

Россия должна стать для стран Африки главным гарантом мира на континенте. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия - за Правду» в Госдуме Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

Путин оценил итоги саммита «Россия - Африка»

По его словам, России следует нарастить экономические связи с Африкой, потеснив тем самым США и Китай, у которых в настоящий момент товарооборот с государствами африканского континента в 15 раз больше чем, у РФ.

Миронов подчеркнул, преимущество России – отсутствие колониального прошлого и богатый опыт равноправных отношений с африканскими государствами.

Ранее президент РФ Владимир Путин и лидеры африканских государств приняли декларацию саммита «Россия-Африка», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Сергей Миронов // НСН
ТЕГИ:ТорговляРоссияАфрикаСергей Миронов

Горячие новости

Все новости

партнеры