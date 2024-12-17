«Работал бесстрашно»: Захарова отреагировала на гибель начальника войск РХБЗ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала гибель генерал-лейтенанта, начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
Как отметила Захарова, генерал-лейтенант в течение многих лет «системно, с фактами на руках» разоблачал преступления англосаксов, в том числе провокации НАТО с химическим оружием в Сирии, действия Великобритании с запрещенными химическими веществами, работу биолабораторий США на Украине. Дипломат подчеркнула, что Кириллов «работал бесстрашно».
«Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду», — указала Захарова.
Ранее Следственный комитет сообщил, что Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. По данным ведомства, причиной ЧП стала детонация взрывного устройства, заложенного в самокат у входа в подъезд дома, пишет 360.ru.
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