Миронов призвал папу Римского извиниться за «расизм»

По его мнению, подобные высказываения - это «расизм и национализм в чистом виде», и главе римской церкви следует извиниться.

«Что касается попыток вбить клин и рассорить наш многонациональный народ, то, несмотря на все ухищрения, они обречены на провал», - добавил политик.

Ранее папа Римский в интервью иезуитскому журналу «Америка» заявил, что наибольшую жестокость на Украине якобы проявляют служащие в ВС РФ буряты и чеченцы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобные высказывания являются запредельным извращением истины, сообщает RT.

