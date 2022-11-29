Миронов призвал папу Римского извиниться за «расизм»

Глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что заявления папы Римского Франциска в адрес чеченцев и бурятов нацелены на раскол российского общества, сообщает РИА Новости.

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По его мнению, подобные высказываения - это «расизм и национализм в чистом виде», и главе римской церкви следует извиниться.

«Что касается попыток вбить клин и рассорить наш многонациональный народ, то, несмотря на все ухищрения, они обречены на провал», - добавил политик.

Ранее папа Римский в интервью иезуитскому журналу «Америка» заявил, что наибольшую жестокость на Украине якобы проявляют служащие в ВС РФ буряты и чеченцы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобные высказывания являются запредельным извращением истины, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:СпецоперацияСергей МироновПапа Римский Франциск
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