Появилось видео предполагаемой атаки Кремля беспилотником
Видео, предположительно, падения беспилотного летательного аппарата на Кремль появилось в соцсетях. На записи зафиксирован момент падения беспилотника на крышу Большого кремлевского дворца.
Подлинность видео не подтверждена ни властями, ни техническими специалистами. При этом, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сам факт ночной атаки дронов на Кремль официально подтвердила пресс-служба президента России.
Согласно официальному сообщению, атаку организовала Украина. На Кремль были нацелены два БПЛА. Президент РФ Владимир Путин не пострадал. Как уточнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент в этот момент находился в другом месте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru