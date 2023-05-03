Появилось видео предполагаемой атаки Кремля беспилотником

Подлинность видео не подтверждена ни властями, ни техническими специалистами. При этом, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сам факт ночной атаки дронов на Кремль официально подтвердила пресс-служба президента России.

Согласно официальному сообщению, атаку организовала Украина. На Кремль были нацелены два БПЛА. Президент РФ Владимир Путин не пострадал. Как уточнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент в этот момент находился в другом месте.

