Миронов предложил Зюганову объединить «Справедливую Россию» и КПРФ
Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов призвал председателя КПРФ Геннадия Зюганова подумать об объединении политических сил. Об этом Миронов заявил в интервью «Федеральной службе новостей».
Политик отметил, что партии представлены тысячами депутатов законодательных собраний и представительных органов местного самоуправления в регионах России, пишет Ura.ru.
«Если эти политики не имеют пока федеральной известности, то это вовсе не означает, что они отказались от своих оппозиционных взглядов. Зюганову я советую задуматься, наконец, о перспективах объединения наших партий и о том, что нам сегодня нужно делать, чтобы завтра это объединение стало неизбежным», — подчеркнул Миронов.
Лидер «СР» также рассказал, что никогда не имел президентских амбиций. По словам Миронова, участвуя в выборах главы государства, он стремился «гарантировать, что выборы состоятся и никакие неожиданности не смогут помешать голосованию».
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