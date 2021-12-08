Миронов предложил Зюганову объединить «Справедливую Россию» и КПРФ

Политик отметил, что партии представлены тысячами депутатов законодательных собраний и представительных органов местного самоуправления в регионах России, пишет Ura.ru.

«Если эти политики не имеют пока федеральной известности, то это вовсе не означает, что они отказались от своих оппозиционных взглядов. Зюганову я советую задуматься, наконец, о перспективах объединения наших партий и о том, что нам сегодня нужно делать, чтобы завтра это объединение стало неизбежным», — подчеркнул Миронов.

Лидер «СР» также рассказал, что никогда не имел президентских амбиций. По словам Миронова, участвуя в выборах главы государства, он стремился «гарантировать, что выборы состоятся и никакие неожиданности не смогут помешать голосованию».

