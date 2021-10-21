Миронов предложил главе Пенсионного фонда уйти в отставку
Глава фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме РФ Сергей Миронов призвал главу Пенсионного фонда России (ПФР) Андрея Кигима написать заявление об увольнении, сообщает ТАСС.
Политик отметил, что Кигим ответил ни на один вопрос, которые ему задали депутаты, что говорит о том, что чиновник «либо издевается, либо не владеет ситуацией».
«У меня есть настоятельная рекомендация к руководителю Пенсионного фонда России Андрею Кигиму... немножко подуспокоиться, набраться смелости и написать заявление об отставке», - заключил Миронов.
Ранее депутат «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин заявил, что ПФР направил на создание объектов один миллирад рублей. Кигим ответил, что предоставит депутатам соответствующий отчет, чтобы те «подуспокоились», после чего спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал главу ПФР находиться «в здравом уме и рабочем состоянии», уважительно относиться к парламентариям и ответить на вопрос депутата.
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