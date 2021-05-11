Правительство Татарстана заявило о 8 погибших при стрельбе в школе в Казани

По официальным данным при нападении на гимназию в Казани погибли семь детей и учительница, заявили в пресс-службе президента Татарстана.

Число пострадавших выросло до 20. Их госпитализировали в больницы города. На место происшествия прибила 21 бригада скорой помощи. Эвакуированных детей отвезли в детские сады.

Одного из нападавших задержали, другой был застрелен сотрудниками правоохранительных органов, утверждают СМИ. Силовики также задержали предполагаемого пособника стрелков 41-летнего Мухамедшина Рамиля.