Миронов: Недруги жестко поплатятся за смерть Пригожина

Накануне бизнес-джет Пригожина потерпел крушение в Тверской области, погибли находившиеся на борту 7 человек и 3 члена экипажа. По данным Росавиации, бизнесмен был в списке пассажиров самолета, пишет Ura.ru. Также на борту должны были быть командир ЧВК Дмитрий Уткин и бойцы «Вагнера» Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин. Официальной информации о смерти основателя «Вагнера» нет.

«Пригожин мешал слишком многим и в России, и на Украине, и на Западе. Сейчас кажется, что в какой-то момент число врагов достигло критической точки. Так что в случае с Пригожиным не абстрактная смерть наметила жертву», — написал Миронов в своем Telegram-канале.

Политик указал, что в связи с гибелью основателя и бойцов ЧВК у ненавистников России «большой праздник», однако возмездие для них будет неизбежным, «в каких бы кабинетах, в каких бы столицах» они ни были. Как отметил Миронов, подаренная ему Пригожиным кувалда с логотипом ЧВК «Вагнер» будет напоминать, «что дело не сделано, что надо бороться и побеждать – вопреки всему».

