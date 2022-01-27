СМИ: Число таджикских раненых возросло на границе с Киргизией

Число раненых граждан Таджикистана в результате конфликта на границе с Киргизией увеличилось до 11 человек, один местный житель погиб, сообщает в своем Telegram-канале информационное агентство «Авеста» со ссылкой на сотрудников больницы, куда доставили пострадавших.

Власти Таджикистана пока не комментируют произошедшее. По предварительным данным, стрельбу первыми открыли киргизские пограничники, в ответ таджикские военнослужащие выпустили несколько очередей из автомата, началась перестрелка.