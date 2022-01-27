СМИ: Число таджикских раненых возросло на границе с Киргизией

Число раненых граждан Таджикистана в результате конфликта на границе с Киргизией увеличилось до 11 человек, один местный житель погиб, сообщает в своем Telegram-канале информационное агентство «Авеста» со ссылкой на сотрудников больницы, куда доставили пострадавших.

Власти Таджикистана пока не комментируют произошедшее. По предварительным данным, стрельбу первыми открыли киргизские пограничники, в ответ таджикские военнослужащие выпустили несколько очередей из автомата, началась перестрелка.

Источник: Житель села в Таджикистане погиб при перестрелке на границе

По сообщениям некоторых СМИ, конфликт разгорелся после того как киргизские граждане закидали камнями машины, принадлежащие гражданам Таджикистана.

Власти Киргизии объявили эвакуацию всех сёл, находящихся рядом с местом конфликта, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Ранее киргизские военные сообщили о прекращении огня с таджикской стороны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонфликтГраницаКиргизияТаджикистан
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