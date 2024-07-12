Минюст внес ВЧК-ОГПУ и «Русский криминал» в реестр иноагентов
Минюст РФ расширил реестр иноагентов, включив в него Telegram-канал ВЧК-ОГПУ и проект «Русский криминал».
Также иноагентами стали бывший петербургский муниципальный депутат Анна Каруличева и правнучка советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова.
Отмечается, что попавшие в список иноагентов физлица и проекты распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также сведения, направленные на «формирование негативного образа Вооруженных Сил РФ».
Кроме того, Каруличева «распространяла недостоверную информацию об избирательной системе РФ», а Богданова выступала против спецоперации на Украине.
Ранее Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов актрису Яну Троянову (признана в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru