Минюст внес ВЧК-ОГПУ и «Русский криминал» в реестр иноагентов

Также иноагентами стали бывший петербургский муниципальный депутат Анна Каруличева и правнучка советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова.

Отмечается, что попавшие в список иноагентов физлица и проекты распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также сведения, направленные на «формирование негативного образа Вооруженных Сил РФ».

Кроме того, Каруличева «распространяла недостоверную информацию об избирательной системе РФ», а Богданова выступала против спецоперации на Украине.

Ранее Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов актрису Яну Троянову (признана в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

