Минюст внес ВЧК-ОГПУ и «Русский криминал» в реестр иноагентов

Минюст РФ расширил реестр иноагентов, включив в него Telegram-канал ВЧК-ОГПУ и проект «Русский криминал».

Юлию Навальную внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Также иноагентами стали бывший петербургский муниципальный депутат Анна Каруличева и правнучка советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова.

Отмечается, что попавшие в список иноагентов физлица и проекты распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также сведения, направленные на «формирование негативного образа Вооруженных Сил РФ».

Кроме того, Каруличева «распространяла недостоверную информацию об избирательной системе РФ», а Богданова выступала против спецоперации на Украине.

Ранее Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов актрису Яну Троянову (признана в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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