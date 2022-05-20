Минюст РФ внес Ходорковского и Каспарова в реестр физлиц-иноагентов
Предприниматель Михаил Ходорковский и шахматист, гроссмейстер Гарри Каспаров внесены в реестр физлиц-иноагентов. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.
Ходорковский и Каспаров выступают с критикой военной операции РФ на территории Украины.
Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года в него были внесены изменения, которые предусматривали новое понятие - иноагент-физлицо. Им может быть признано лицо, ведущее на территории РФ деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование.
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