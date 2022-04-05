Минюст РФ включил в реестр иноагентов журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского

Министерство юстиции РФ опубликовало четвертый реестр иноагентов-физлиц, в него вошли журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский.

Минюст внёс Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов

Согласно ведомству, оба журналиста ведут политическую деятельность, получая финансирование от Украины.

Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года в него были внесены изменения, которые предусматривали новое понятие - иноагент-физлицо. Им может быть признано лицо, ведущее на территории РФ деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование.

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
ТЕГИ:Минюст РФ
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