Минюст РФ включил в реестр иноагентов журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского
Министерство юстиции РФ опубликовало четвертый реестр иноагентов-физлиц, в него вошли журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский.
Согласно ведомству, оба журналиста ведут политическую деятельность, получая финансирование от Украины.
Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года в него были внесены изменения, которые предусматривали новое понятие - иноагент-физлицо. Им может быть признано лицо, ведущее на территории РФ деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+13 947 / сут.
Умерли
370 тыс.+316 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+37 459 / сут.
- США планируют наложить санкции на Сбербанк
- Минюст РФ включил в реестр иноагентов журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского
- МИД РФ потребовал от Twitter восстановить свою публикацию о Буче
- Представитель Абрамовича опроверг покупку миллиардером ФК «Гезтепе»
- США запретит все инвестиции в РФ
- «Яндекс» закроет сервис «Яндекс.Инвестиции» из-за санкций против ВТБ
- СМИ: Абрамович купил турецкий ФК «Гезтепе»
- Румыния объявила о высылке 10 российских дипломатов
- Пентагон: США не могли предотвратить специальную операцию России на Украине
- В CAS зарегистрировали 10 апелляций на отстранение российских спортсменов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru