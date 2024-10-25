Минюст РФ включил в реестр иноагентов издание «Astra»

В сообщении говорится, что издание распространяло недостоверную информацию о действиях органов российской власти, и недостоверные сведения, «направленные на формирование негативного образа» Вооруженных Сил РФ, а также выступало против проведения спецоперации на Украине.

По этой же причине в реестр иноагентов были включены литературовед Олег Лекманов, блогер Антон Хардин, Николай Кавказский и Артём Медведев.

Ранее Таганский суд Москвы во второй раз оштрафовал признанного иноагентом экс-главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова из-за отсутствия соответствующей маркировки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

