Минюст РФ включил Hudson Institute в перечень нежелательных организаций
Американский Гудзоновский институт (Hudson Institute) включили в перечень нежелательных в РФ организаций, сообщает пресс-служба российского Минюста.
Соответствующая запись появилась в списке, опубликованном на сайте ведомства. Также в перечне нежелательных значится и финская неправительственная организация EastCham Finland.
Отмечается, что Генпрокуратура РФ также признала деятельность Hudson Institute и EastCham Finland нежелательной на территории России.
Ранее китайские власти объявили о введении контрсанкций в отношении Гудзоновского института (Hudson Institute) и Библиотеки Рейгана (Reagan Library) из-за нарушения принципа одного Китая, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru