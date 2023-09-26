Минюст РФ включил Hudson Institute в перечень нежелательных организаций

Американский Гудзоновский институт (Hudson Institute) включили в перечень нежелательных в РФ организаций, сообщает пресс-служба российского Минюста.

В России признали нежелательной International Transport Workers Federation

Соответствующая запись появилась в списке, опубликованном на сайте ведомства. Также в перечне нежелательных значится и финская неправительственная организация EastCham Finland.

Отмечается, что Генпрокуратура РФ также признала деятельность Hudson Institute и EastCham Finland нежелательной на территории России.

Ранее китайские власти объявили о введении контрсанкций в отношении Гудзоновского института (Hudson Institute) и Библиотеки Рейгана (Reagan Library) из-за нарушения принципа одного Китая, сообщает RT.

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
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