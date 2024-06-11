Госдума одобрила поправки о признании нежелательными любых зарубежных организаций
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому нежелательной в России может быть признана любая иностранная организация.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, речь идёт в том числе об организациях, в которых учредителями выступают зарубежные госорганы.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в настоящее время в РФ нежелательной может быть признана только деятельность зарубежных неправительственных организаций
«Этот правовой пробел в законодательстве необходимо устранить, чтобы исключить возможность вмешиваться во внутренние дела нашей страны», — указал он.
Также были одобрены поправки в УК и КоАП, устанавливающие ответственность за участие в деятельности таких организаций.
Ранее Минюст РФ внёс американскую международную неправительственную организацию Freedom House, Inc. в перечень нежелательных в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru