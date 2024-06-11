Госдума одобрила поправки о признании нежелательными любых зарубежных организаций

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, речь идёт в том числе об организациях, в которых учредителями выступают зарубежные госорганы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в настоящее время в РФ нежелательной может быть признана только деятельность зарубежных неправительственных организаций

«Этот правовой пробел в законодательстве необходимо устранить, чтобы исключить возможность вмешиваться во внутренние дела нашей страны», — указал он.

Также были одобрены поправки в УК и КоАП, устанавливающие ответственность за участие в деятельности таких организаций.

Ранее Минюст РФ внёс американскую международную неправительственную организацию Freedom House, Inc. в перечень нежелательных в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

