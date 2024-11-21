Минюст признал организацию из Украины нежелательной в РФ

Деятельность украинского Центра информации о правах человека была признана нежелательной на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.

ФСБ выявила ячейку нежелательной организации «Аллатра»

«Центр iнформацiï про права людини» («Центр информации о правах человека»), другое используемое наименование: «Центр прав людини ZMINA» («Центр прав человека ЗМИНА») (Украина)», - говорится в перечне ведомства.

Указывается, что решение о признании украинского Центра информации о правах человека нежелательной организацией ранее было принято Генпрокуратурой РФ.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что «организация занимается дискредитацией внутренней и внешней политики РФ и пытается создавать условия для дестабилизации общественно-политической обстановки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
ТЕГИ:УкраинаРоссияМинюст РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры