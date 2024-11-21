Минюст признал организацию из Украины нежелательной в РФ
Деятельность украинского Центра информации о правах человека была признана нежелательной на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.
«Центр iнформацiï про права людини» («Центр информации о правах человека»), другое используемое наименование: «Центр прав людини ZMINA» («Центр прав человека ЗМИНА») (Украина)», - говорится в перечне ведомства.
Указывается, что решение о признании украинского Центра информации о правах человека нежелательной организацией ранее было принято Генпрокуратурой РФ.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что «организация занимается дискредитацией внутренней и внешней политики РФ и пытается создавать условия для дестабилизации общественно-политической обстановки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывшему вице-губернатору Петербурга Лавленцеву дали 13 лет колонии
- США расширили список санкций против России
- Финляндия с 2025 года перестанет выдавать беженцам постоянный вид на жительство
- Вучич: Путин «не блефует», говоря о готовности защищать страну всеми видами оружия
- Мишустин: В Курскую область направят ₽900 миллионов на приобретение котельных
- Продюсер Рудченко: Орбакайте никогда не откажется от концертов в России
- В Китае чиновник впервые лишился партбилета за взятки криптовалютой
- Продажу алкоголя в «наливайках» ограничили в Калужской области
- СМИ: У генпродюсера Kion Мишина проходят обыски
- В пермском музее современного искусства прошли обыски
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru