Комика Чужого и проект «Говорит НеМосква» признали иноагентами
Минюст РФ обновил список иностранных агентов, включив в него проект «Говорит НеМосква». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что проект распространял недостоверную информацию о действиях российских властей и выступал против спецоперации, а его создатели проживают за пределами РФ.
Также в перечень иноагентов попали проживающие за рубежом комик Денис Чужой (настоящее имя Денис Алесин), блогер Тумсо Абдурахманов и журналист Дмитрий Трещанин. В ведомстве указали, что все они выступали против проведения спецоперации и распространяли недостоверную информацию о политике и действиях властей РФ.
Ранее Минюст признал иоагентами писателя Александра Архангельского и музыкального журналиста Алексея Горбачева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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