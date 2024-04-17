Минюст признал «Фонд Бориса Немцова за свободу» нежелательной организацией
Минюст РФ внёс в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, основанный дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной германский Boris Nemtsov Foundation for Freedom («Фонд Бориса Немцова за свободу»).
В перечень, который опубликован на сайте ведомства, также внесли Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (Friedrich Naumann Foundation, «Фонд имени Фридриха Науманна за свободу») и украинский Center for Civil Liberties («Центр громадянських свобод», «Общественная организация «Центр гражданских свобод»).
Указанные организации попали в список Минюста на основании решения Генпрокуратуры РФ, которая признала их деятельность нежелательной на территории России.
Ранее Минюст внёс в список нежелательных организаций три образовательные НКО из США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru