Минюст признал «Фонд Бориса Немцова за свободу» нежелательной организацией

В перечень, который опубликован на сайте ведомства, также внесли Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (Friedrich Naumann Foundation, «Фонд имени Фридриха Науманна за свободу») и украинский Center for Civil Liberties («Центр громадянських свобод», «Общественная организация «Центр гражданских свобод»).

Указанные организации попали в список Минюста на основании решения Генпрокуратуры РФ, которая признала их деятельность нежелательной на территории России.

Ранее Минюст внёс в список нежелательных организаций три образовательные НКО из США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

