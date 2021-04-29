Минюст потребовал ликвидировать две партии за неучастие в выборах
Минюст России подал в Верховный суд иски по ликвидации "Интернациональной партии России" и "Партии социальных реформ", сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.
Партии хотят ликвидировать за неучастие в выборах в течении семи лет подряд. Информация об этом есть у Центральной избирательной комиссии. Шевченко добавил, что Верховный суд рассмотрит иск Минюста 18 мая.
Ранее Евгений Шевченко сообщал, что количество партий, которые могут участвовать в выборах в Госдуму России, сократилось, пишет портал URA.RU. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, в предстоящую избирательную кампанию будет серьезная схватка.
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