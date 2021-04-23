Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко пойдет на выборы в Госдуму от Москвы
Герой России, летчик-космонавт и действующий депутат Госдумы Роман Романенко заявил о намерении баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году от Москвы. Об этом он сообщил в своем Instagram.
По словам космонавта, он будет выдвигаться по одномандатному округу №210 на юго-западе столицы. Романенко отметил, что решение идти на выборы от конкретного округа было осознанным. По его мнению, это позволит представлять реальные интересы конкретных жителей города.
Романенко отметил, что хорошо знает тот район, который намерен представлять. Он добавил, что хочет добиться не только решения "точечных задач", но и предложить ряд комплексных мер социальной поддержки населения. Космонавт подчеркнул, что после пандемии COVID-19 такая помощь необходима людям так же, как космонавту нужна реабилитация после нахождения в невесомости.
Роман Романенко – потомственный летчик-космонавт, полковник ВС РФ, Герой России. На его счету два космических полета общей продолжительностью около 333 суток, а также один выход в открытый космос продолжительностью около 6 часов. В настоящий момент завершил карьеру космонавта. Выступал в качестве депутата Госдумы VI и VII созывов. Ранее представлял Самарскую, Оренбургскую и Ульяновскую области.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 840 / сут.
Умерли
108 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 407 / сут.
- Кабмин Германии не прокомментировал предложение РФ по Донбассу
- Interactive Brokers прекратила сотрудничество с российскими инвесткомпаниями
- Путин подписал указ о недружественных иностранных государствах
- Байден посетит Великобританию и Бельгию в рамках первой зарубежной поездки
- Глава МИД Чехии выразил благодарность Прибалтике за высылку российских дипломатов
- Главного тренера сборной Уэльса отстранили от работы после обвинений в нападении на женщин
- Российские школы изменят учебный график из-за продления майских выходных
- В ООН прокомментировали завершение проверки войск на юге России
- Санду обвинила парламент Молдавии в узурпации власти
- «Дело чести». Маск готов доставить российских космонавтов к МКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru