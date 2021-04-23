Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко пойдет на выборы в Госдуму от Москвы

Герой России, летчик-космонавт и действующий депутат Госдумы Роман Романенко заявил о намерении баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году от Москвы. Об этом он сообщил в своем Instagram.



По словам космонавта, он будет выдвигаться по одномандатному округу №210 на юго-западе столицы. Романенко отметил, что решение идти на выборы от конкретного округа было осознанным. По его мнению, это позволит представлять реальные интересы конкретных жителей города.

Романенко отметил, что хорошо знает тот район, который намерен представлять. Он добавил, что хочет добиться не только решения "точечных задач", но и предложить ряд комплексных мер социальной поддержки населения. Космонавт подчеркнул, что после пандемии COVID-19 такая помощь необходима людям так же, как космонавту нужна реабилитация после нахождения в невесомости.

Роман Романенко – потомственный летчик-космонавт, полковник ВС РФ, Герой России. На его счету два космических полета общей продолжительностью около 333 суток, а также один выход в открытый космос продолжительностью около 6 часов. В настоящий момент завершил карьеру космонавта. Выступал в качестве депутата Госдумы VI и VII созывов. Ранее представлял Самарскую, Оренбургскую и Ульяновскую области.

