«Кружка против мракобесия!»: В Партии любителей пива пообещали рок-н-ролл в политике
Пиво является символом жизни, согласия и добра, а водка – это смерть, сказал в эфире НСН Константин Калачев, вспомнив австрийского политика-панка и историю дартса
Политолог Константин Калачев в интервью НСН рассказал, почему решил воссоздать в России Партию любителей пива, и раскрыл ее идеологию.
Ранее стало известно, что 22 апреля пройдет съезд Партии любителей пива, после чего будут поданы документы на ее регистрацию в Минюст. Ее создатели планируют принять участие в выборах 2025-го года. С 1994 по 1998 года в России уже была такая партия, одним из основателей которой был Калачев.
«Конечно, это правда, а не фейк. Это не прикол, а совершенно серьезно, есть запрос, и он ярко выражен. Есть куча людей, которые давно меня уговаривали, есть фантастический отклик на новость: такого количества слов поддержки я даже не ожидал. Пиво – это символ жизни, согласия и добра, пиво объединяет. Оно ничем не хуже, чем любой другой символ, а даже лучше. У нас все партии – это партии любителей кого-то или чего-то. Есть партия любителей Явлинского, любителей Сталина, на этом фоне пиво – достойная альтернатива», - сказал Калачев.
По его мнению, в политике должен быть рок-н-ролл, при этом пивная партия понравится и пессимистам и оптимистам.
«Мы были первооткрывателями, партия любителей пива была зарегистрирована 30 лет назад. А сейчас, например, австрийская "Партия пива" набирает 9% и обходит "Зеленых". При этом у них абсолютно замечательный, харизматичный лидер, который был лидером панк-рок-группы. Я это к тому, что в политике должны присутствовать рок-н-ролл, драйв, кураж и креатив. Пессимист скажет: принимать ту жизнь, которая есть, можно только, если запивать ее пивом, а оптимист ждет от жизни доброго, светлого и нефильтрованного. У хорошего человека должно быть горячее сердце и холодное пиво. Я даже могу вспомнить старый плакат: "Пива любитель, крепи единство, долой нищету, мракобесие, свинство". Все становится ясно и понятно», - разъяснил Калачев.
По его мнению, водка в отличие от пива – это «смерть», а пара-тройка кружек пива помогает принимать точные решения.
«У нас есть серьезные проблемы, связанные с ростом продаж спиртного. Пиво это жизнь, а водка это смерть. Кто-то будет говорить про Партию любителей водки, "пьяную политику" и тому подобное, но я бы сказал по-другому: политика бывает добрая и злая, я сторонник доброй: с пивом или без. Можно и после кружки пива, и после двух принимать весьма адекватные решения. Не случайно именно в пабах получил развитие дартс, потому что после пары-тройки кружек пива повышается меткость», – сделал открытие Калачев, пояснив, что он не является «вождем или генсеком» возрожденной партии, а «всего лишь член оргкомитета».
Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев ранее в беседе с Telegram-канало «Радиоточка НСН» предложил альтернативу денатурации метанола. По его словам, в свое время из клея «Момент» убрали вещества, создающие наркотический эффект. Хамзаев считает, что химики могли бы проделать что-то подобное и с метиловым спиртом.
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