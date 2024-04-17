«Кружка против мракобесия!»: В Партии любителей пива пообещали рок-н-ролл в политике

«Конечно, это правда, а не фейк. Это не прикол, а совершенно серьезно, есть запрос, и он ярко выражен. Есть куча людей, которые давно меня уговаривали, есть фантастический отклик на новость: такого количества слов поддержки я даже не ожидал. Пиво – это символ жизни, согласия и добра, пиво объединяет. Оно ничем не хуже, чем любой другой символ, а даже лучше. У нас все партии – это партии любителей кого-то или чего-то. Есть партия любителей Явлинского, любителей Сталина, на этом фоне пиво – достойная альтернатива», - сказал Калачев.

По его мнению, в политике должен быть рок-н-ролл, при этом пивная партия понравится и пессимистам и оптимистам.

«Мы были первооткрывателями, партия любителей пива была зарегистрирована 30 лет назад. А сейчас, например, австрийская "Партия пива" набирает 9% и обходит "Зеленых". При этом у них абсолютно замечательный, харизматичный лидер, который был лидером панк-рок-группы. Я это к тому, что в политике должны присутствовать рок-н-ролл, драйв, кураж и креатив. Пессимист скажет: принимать ту жизнь, которая есть, можно только, если запивать ее пивом, а оптимист ждет от жизни доброго, светлого и нефильтрованного. У хорошего человека должно быть горячее сердце и холодное пиво. Я даже могу вспомнить старый плакат: "Пива любитель, крепи единство, долой нищету, мракобесие, свинство". Все становится ясно и понятно», - разъяснил Калачев.

По его мнению, водка в отличие от пива – это «смерть», а пара-тройка кружек пива помогает принимать точные решения.