Минюст Грузии: освободить Саакашвили сейчас невозможно

«На данном этапе в рамках нашей компетенции нет какой-либо возможности ни освобождения от отбывания наказания этого человека, ни отсрочки наказания», - сказал Брегадзе в эфире Первого канала Грузинского общественного телевидения.

Глава ведомства исключил отбывание Саакашвили наказания на Украине под гарантии местных властей.

С мая 2022 года экс-президент Грузии находится в клинике в Тбилиси. Он неоднократно жаловался на резкое ухудшение здоровья.

Депутаты Верховной рады призвали президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать политика, передает «Радиоточка НСН».

