Минюст Грузии: освободить Саакашвили сейчас невозможно
Министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что освободить экс-президента Михаила Саакашвили от отбывания наказания на нынешнем этапе невозможно. Об этом сообщает ТАСС.
«На данном этапе в рамках нашей компетенции нет какой-либо возможности ни освобождения от отбывания наказания этого человека, ни отсрочки наказания», - сказал Брегадзе в эфире Первого канала Грузинского общественного телевидения.
Глава ведомства исключил отбывание Саакашвили наказания на Украине под гарантии местных властей.
С мая 2022 года экс-президент Грузии находится в клинике в Тбилиси. Он неоднократно жаловался на резкое ухудшение здоровья.
Депутаты Верховной рады призвали президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать политика, передает «Радиоточка НСН».
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