Кулеба призвал прекратить издеваться над Саакашвили
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал власти Грузии прекратить издевательство над бывшим президентом Михаилом Саакашвили. Слова главы ведомства в своем Telegram-канале приводит издание «Страна.UA».
«Мы считаем, что Грузия должна прекратить издевательство над Михаилом Саакашвили и вернуть его нам, поскольку он является гражданином Украины», - сказал Кулеба.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел выразить протест послу Грузии из-за ситуации с Саакашвили. Он считает, что жизнь экс-президента Грузии оказалась в опасности.
Находящийся в заключении в Грузии Саакашвили ранее заявил о резком ухудшении состояния здоровья. По словам политика, он страдает от 20 серьезных заболеваний, передает «Радиоточка НСН».
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