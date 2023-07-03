Кулеба призвал прекратить издеваться над Саакашвили

«Мы считаем, что Грузия должна прекратить издевательство над Михаилом Саакашвили и вернуть его нам, поскольку он является гражданином Украины», - сказал Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел выразить протест послу Грузии из-за ситуации с Саакашвили. Он считает, что жизнь экс-президента Грузии оказалась в опасности.

Находящийся в заключении в Грузии Саакашвили ранее заявил о резком ухудшении состояния здоровья. По словам политика, он страдает от 20 серьезных заболеваний, передает «Радиоточка НСН».

