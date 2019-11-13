Минюст готовит к публикации отчет по расследованию вмешательства РФ в выборы США
Минюст США готовится к выпуску своего отчета о ранних этапах расследования ФБР по вмешательству России в американские выборы. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники, знакомые с процессом, передает Североамериканское бюро НСН.
Как стало известно изданию, генеральный инспектор пригласил свидетелей и их адвокатов, которые были опрошены для отчета, рассмотреть части проекта, что является критически важным заключительным шагом перед обнародованием документа. Отмечается, что в рамках этого процесса у людей будет возможность предложить возможные изменения для внесения в окончательную версию.
Генеральный инспектор Майкл Хоровиц в прошлом месяце заявил, что он не ожидает длительного периода рассмотрения и намерен обнародовать как можно большую часть отчета с минимальными изменениями, напоминает газета.
Как пишет The Washington Post, выход отчета, скорее всего, совпадет с процессом импичмента Трампа в Палате представителей. «Любое обнаружение проблем генеральным инспектором в том, как ФБР собирало доказательства при расследовании связей между кампанией Трампа и Россией, могло бы, по крайней мере, временно поддержать Трампа и других сторонников-республиканцев, стремящихся снизить пристальное внимание Конгресса, который теперь подвергает опасности Белый дом», - говорится в материале.
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