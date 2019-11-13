Минюст готовит к публикации отчет по расследованию вмешательства РФ в выборы США

Минюст США готовится к выпуску своего отчета о ранних этапах расследования ФБР по вмешательству России в американские выборы. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники, знакомые с процессом, передает Североамериканское бюро НСН.

Как стало известно изданию, генеральный инспектор пригласил свидетелей и их адвокатов, которые были опрошены для отчета, рассмотреть части проекта, что является критически важным заключительным шагом перед обнародованием документа. Отмечается, что в рамках этого процесса у людей будет возможность предложить возможные изменения для внесения в окончательную версию.