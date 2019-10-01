Минтруд назвал формат обсуждения 4-дневной недели

1 октября 201913:16

Минтруд России направил в кабинет министров документ, посвященный инициативе о введении в стране четырехдневной рабочей недели.

Ведомство предложило обсудить эту идею на полях Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает Ura.ru.

Четырехдневка все-таки будет. Но пока не у всех

Ожидается, что участие в обсуждении могут принять общероссийские объединения профсоюзов, общероссийские объединения работодателей и федеральные органы власти.

Ранее сообщалось, что в качестве эксперимента четырехдневная рабочая неделя может быть введена на некоторых российских предприятиях.

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ФОТО: pixabay.com
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