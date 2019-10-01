Минтруд назвал формат обсуждения 4-дневной недели

Минтруд подготовил доклад о возможном переходе на «четырёхдневку» Сотрудника СК ударили ножом у здания ведомства в Москве Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер» Том Круз прилетел в Киев по приглашению Владимира Зеленского