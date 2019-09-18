В Белоруссии назвали дату утверждения программы интеграции с Россией

Программа углублённой интеграции Россий и Белоруссии может быть заверена до 8 декабря. О таких сроках сообщил посол Белоруссии в Москве, специальный представитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко, передает РИА Новости.

Он уточнил, что до 1 ноября предполагается разработать дорожные карты. Всего их насчитывается 31, по разным направлениям. Как отмечает RT, президенты двух стран, скорее всего, утвердят программу в целом к 20-летнему юбилею союзного государства. Он будет отмечаться 8 декабря, а подписание состоится накануне, рассказал Семашко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, отказался назвать конкретные сроки утверждения дорожной карты интеграции Москвы и Минска.

