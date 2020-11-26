Минск вручил послу Украины ноту протеста

Белоруссия выразила выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства республики в Украине, сообщает пресс-служба белорусского МИД.

В сообщении ведомства говорится, что послу Украины в Белоруссии Игорю Кизиму была вручена нота протеста и выражена крайняя озабоченность бездействием украинских компетентных органов по пресечению провокаций, и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны. О

В МИД Белоруссии отметили, что противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусского посольства в Киеве «создает непосредственную угрозу для её функционирования, а также для безопасности сотрудников Посольства и членов их семей».

Минск потребовал «обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Кроме того власти Белоруссии ожидают должной реакции украинской стороны в связи с провокациями в отношении Почетного консульства республики во Львове и надеется на надлежащее расследование актов вандализма и соответствующую оценку правоохранительных органов Украины, а также справедливое наказание для виновных.

