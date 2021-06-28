Минск временно завязал с «Восточным партнерством» ЕС

Минск принял решение приостановить свое участие в программе Европейского союза «Восточное партнерство». Об этом объявило министерство иностранных дел Белоруссии. Такой шаг там объяснили санкциями, введёнными ЕС в отношении страны.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что продолжит прорабатывать другие ответные демарши, в том числе экономического плана.

Брюссель 24 июня активировал уже четвертый пакет ограничительных мер в отношении Белоруссии на фоне инцидента с принудительной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair и задержанием в аэропорту Минска оппозиционера Романа Протасевича.

Под санкции попали 166 граждан республики и 15 юридических лиц. Евросоюз ограничил доступ Белоруссии на свои финансовые рынки, ввёл ограничения на торговлю топливом и калийными удобрениями, а также сигаретами. Действует ещё ряд ограничений. К санкционному режиму присоединились Великобритания, США и Канада.

Проект ЕС «Восточное партнёрство» направлен на развитие связей Евросоюза с шестью республиками бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Три последних объявили вступление в ЕС целью своей внешней политики, и подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:СанкцииЕвросоюзБелоруссия
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