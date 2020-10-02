Минск отзывает послов из Польши и Литвы
Минск отзывает своих послов из Польши и Литвы для консультаций. Об этом объявило министерство иностранных дел Белоруссии. Ранее сегодня Евросоюз активировал пакет санкций в отношении официальных лиц Белоруссии в связи с политическим кризисом после выборов.
МИД Белоруссии также выпустил рекомендацию Варшаве и Вильнюсу о сокращении числа их дипломатов в стране до 18 и 14 соответственно.
В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц Минск ввёл в действие ответный список ограничений. Единый перечень невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Белоруссия, заявили в министерстве иностранных дел.
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