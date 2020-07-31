Минск направил ноту Москве из-за очередей на границе
Министерство иностранных дел Белоруссии направило ноту Москве с просьбой объяснить ситуацию с пробками на границе стран. Об этом сообщает ТАСС.
Как пишет агентство, соответствующее заявление сделал глава МИД республики Анатолий Глаз. Он отметил, что в ноте содержится просьба прояснить ситуацию и уточнить изменялся ли порядок пересечения границ.
В пятницу на трассе Е-30/М-1 на российско-белорусской границе возникли пробки из машин. По словам очевидцев, восстановлен полноценный пограничный режим, пишет агентство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru